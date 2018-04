Real Madrid-Juventus in diretta TV e in streaming

Real Madrid-Juventus, partita di ritorno dei quarti di finali di Champions League, si giocherà stasera alle 20.45 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. All’andata il Real Madrid ha vinto 3-0 e per passare il turno la Juventus può vincere 3-0 nei novanta minuti regolamentari e poi giocarsi la qualificazione ai supplementari o eventualmente ai rigori; oppure vincere direttamente 4-0 nei tempi regolamentari, per farla finire lì.

Per la Juventus sarà molto complicato recuperare il risultato dell’andata. Non solo dovrà ribaltare il 3-0 dell’andata, ma dovrà farlo in trasferta allo stadio Bernabeu di Madrid, dove la peggior sconfitta in Europa del Real è stata un 2-4 contro il Bayern Monaco nel 2000. In altre parole, il Real Madrid non ha mai perso una partita europea con tre gol di scarto. Una settimana fa a Torino la Juventus ha giocato al di sotto delle proprie potenzialità, commettendo errori inusuali che il Real Madrid è ben riuscito a sfruttare. Dopo la brutta sconfitta dell’andata, però, dalla Juventus ci si aspetta almeno una prestazione molto più attenta e intensa.

Sabato scorso, nella partita di campionato vinta contro il Benevento, Massimiliano Allegri ha fatto riposare diversi titolari, per averli in piena forma a Madrid. Stasera la Juventus giocherà con la sua miglior formazione possibile, con un unico dubbio sull’utilizzo degli esterni: Douglas Costa o Juan Cuadrado. Nel Real Madrid mancherà solo il capitano Sergio Ramos, squalificato: verrà sostituito probabilmente dal brasiliano Casemiro, che però è un centrocampista. Per questo motivo Zidane dovrà probabilmente fare delle modifiche al resto della formazione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus:

Real Madrid (4-3-1-2) Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-3) Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Dove vedere Real Madrid-Juventus in diretta TV e in streaming:

Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Real Madrid-Juventus sarà trasmessa anche in chiaro da Canale 5 e Canale 5 HD o in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.