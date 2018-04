Dove vedere il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 in streaming e in diretta TV

Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 si corre oggi pomeriggio sul circuito di Manama. È il secondo Gran Premio del Mondiale 2018 e la partenza è prevista per le 17.10 (ora italiana).

In Bahrein le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni, seguite dalla Mercedes di Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e principale rivale della Ferrari, è stato penalizzato di cinque posizioni e partirà nono per aver sostituito il cambio della sua Mercedes durante le prove libere. Al suo posto sulla griglia di partenza ci sarà Daniel Ricciardo della Red Bull, che probabilmente si contenderà il podio con Bottas. L’altro pilota Red Bull, Max Verstappen, partirà quindicesimo dopo essere uscito di pista nella prima parte delle qualifiche. Era dal 2006 che la Ferrari non otteneva una pole position in Bahrein: le prestazioni di sabato hanno seguito l’andamento delle prove, dove Vettel e Raikkonen sono sempre stati fra i più veloci.

Dove vedere il GP del Bahrein in diretta e in streaming:

Il Gran Premio è trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 2 e Sky Sport F1 HD; in alternativa si può vedere in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. TV8 lo trasmetterà in chiaro sul digitale terrestre ma in differita dalle 21.30, dopo la MotoGP.

Sky ha acquisito i diritti per tutte le gare in diretta e in esclusiva delle prossime tre stagioni di Formula 1: la Rai, a differenza degli anni passati, trasmetterà solamente il Gran Premio di Monza.