Le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni nel Gran Premio del Bahrein in programma domani

I piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partiranno dalle prime due posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein di Formula 1, in programma domani sera. Nelle qualifiche di oggi Vettel e Raikkonen hanno fatto registrare i tempi più veloci davanti a Valtteri Bottas della Mercedes. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha fatto registrare il quarto miglior tempo ma verrà retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza come penalità per aver sostituito il cambio della sua Mercedes: partirà nono.

La griglia di partenza del GP del Bahrein:

1) Sebastian Vettel (Ferrari)

2) Kimi Raikkonen (Ferrari)

3) Valtteri Bottas (Mercedes)

4) Daniel Ricciardo (Red Bull)

5) Pierre Gasly (Toro Rosso)

6) Kevin Magnussen (Haas)

7) Nico Hulkenberg (Renault)

8) Esteban Ocon (Force India)

9) Lewis Hamilton* (Mercedes)

10) Carlos Sainz Jr. (Renault)

11) Brendon Hartley (Toro Rosso)

12) Sergio Perez (Force India)

13) Fernando Alonso (McLaren)

14) Stoffel Vandoorne (McLaren)

* = Penalizzato