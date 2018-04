Il derby di Milano tra Milan e Inter si gioca stasera allo stadio Giuseppe Meazza a partire dalle 18.30. È uno dei recuperi della 27ª giornata di Serie A rinviata un mese fa per la morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina.

Milan e Inter arrivano a giocarsi il derby di ritorno in un buon stato di forma: si trovano rispettivamente al quarto e al sesto posto della classifica di Serie A. Con l’arrivo a dicembre di Gennaro Gattuso, il Milan ha recuperato parecchi punti in classifica, al punto che ora può ambire anche a qualificarsi alla Champions League, che si ottiene arrivando tra le prime quattro. Per farlo però deve recuperare 8 punti in nove partite e superare l’Inter: per questo la partita di stasera è particolarmente attesa. Nelle ultime tre giornate di campionato l’Inter di Luciano Spalletti sembra essersi ripresa, dopo settimane di brutte prestazioni e molti risultati negativi. A differenza di un mese fa, si presenta al derby in un buono stato di forma e con tutti i titolari a disposizione.

Il Milan questa sera dovrà fare a meno di Lucas Biglia a centrocampo, squalificato per l’ammonizione presa contro la Juventus sabato scorso. In attacco giocherà probabilmente Cutrone mentre il resto della formazione sarà quella scesa in campo a Torino. L’Inter invece dovrebbe confermare tutti i titolari utilizzati nelle ultime tre partite.

Le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Inter (3-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

Dove vedere Milan-Inter in streaming e in diretta TV:

Milan-Inter verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Plus e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Milan-Inter sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.