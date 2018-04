Le partite della 27ª giornata di Serie A non disputate lo scorso 4 marzo in seguito alla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori verranno recuperate fra martedì e mercoledì. Ieri sera si sono disputate le prime tre, con le vittorie di Sampdoria, Genoa e Fiorentina. Oggi si giocheranno le ultime quattro, fra cui il derby di Milano, il cui calcio d’inizio è previsto per le 18.30.

Sabato 3/3

15.00

Spal – Bologna 1 – 0

18.00

Lazio – Juventus 0 – 1

20.45

Napoli – Roma 2 – 4

Martedì 3/4

18.30

Atalanta – Sampdoria 1 – 2

Genoa – Cagliari 2 – 1

Udinese – Fiorentina 0 – 2

Mercoledì 4/4

17.00

Benevento – Hellas Verona

18.30

Chievo Verona – Sassuolo

Torino – Crotone

Milan – Inter

Al termine delle partite di questa sera tutte le squadre di Serie A torneranno ad avere lo stesso numero di partite disputate.

La classifica provvisoria della Serie A:

1) Juventus – 78

2) Napoli – 74

3) Roma – 60

4) Inter – 58*

——————————————

5) Lazio – 57

6) Milan – 50*

7) Atalanta – 47

——————————————

8) Sampdoria – 47

9) Fiorentina – 47

10) Torino – 39*

11) Bologna – 35

12) Genoa – 34

13) Udinese – 33

14) Cagliari – 29

15) Chievo Verona – 28*

16) Sassuolo – 28*

17) Spal – 26

——————————————

18) Crotone – 24*

19) Hellas Verona – 22*

20) Benevento – 10*

* = Una partita in meno