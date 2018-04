Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta streaming e in tv

Juventus-Real Madrid è una delle partite di andata dei quarti di finale di Champions League, e si giocherà questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. L’arbitro sarà il turco Cüneyt Çakır.

La partita sarà forse la più interessante di questo turno: Juventus e Real Madrid sono due delle squadre più forti d’Europa, sono state le finaliste della scorsa edizione (vinta poi dal Real Madrid) e entrambe puntano moltissimo sulla Champions League, la più importante e prestigiosa competizione europea per squadre di club.

La Juventus non vince il trofeo da più di vent’anni, e ha perso due finali negli ultimi tre anni. Il Real Madrid è campione in carica e la prima squadra ad aver vinto la Champions League per due anni di fila, ma – a sorpresa – è fuori da tutte le altre competizioni, e ha bisogno di un trofeo per salvare la stagione (e forse anche la panchina di Zinédine Zidane).

Il Real Madrid arriva alla partita di stasera dopo un buon periodo, e nell’ultima partita di Liga ha persino fatto riposare Cristiano Ronaldo per averlo al meglio. Le ultime due partite disputate dalla Juventus, invece, non sono state molto soddisfacenti: ha pareggiato 0-0 in casa della Spal e vinto a fatica contro il Milan, giocando al di sotto dei suoi standard, ma è probabile che approccerà la partita di stasera in maniera più concentrata.

Le probabili formazioni

Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuaín, Douglas Costa Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Benzema

Come vedere Juventus-Real Madrid in tv

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su 20, il nuovo canale di Mediaset, mentre a pagamento Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming sarà visibile agli abbonati al servizio Premium Play). Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.