Barcellona e Chelsea giocheranno stasera nella partita di ritorno dell’ultimo ottavo di finale di Champions League, la principale competizione per squadre di club europee. La partita inizierà alla 20.45 allo stadio Camp Nou di Barcellona. Nei giorni scorsi si sono già qualificate ai quarti di finale Manchester City, Juventus, Roma, Siviglia, Liverpool e Real Madrid. Nella penultima partita giocheranno contro Bayern Monaco e Besiktas (che però per qualificarsi dovrebbe recuperare 5 gol).

La partita di andata fra Chelsea e Barcellona era finita 1-1, e nonostante sulla carta la qualificazione resti aperta, il Barcellona arriva a stasera da favorito: gioca in casa, dove non perde quasi mai, e viene da un buon periodo in cui ha mantenuto saldamente il primo posto in classifica nella Liga. Il Chelsea è messo peggio: ha perso quattro delle ultime otto partite fra campionato e coppe, è quinto in campionato e sembra certo che a fine stagione l’allenatore Antonio Conte lascerà la squadra per dissidi con la dirigenza. Come ha già dimostrato nella partita di andata, però, il Chelsea ha un modo di giocare che potrebbe mettere in difficoltà il Barcellona.

Le probabili formazioni di Barcellona-Chelsea

Barcellona: Ter Stegen; Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto; Busquets, Rakitic, Paulinho, André Gomes; Messi, Suarez.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses; Kanté, Fàbregas, Marcos Alonso; Hazard, Willian; Morata.

Come vedere Barcellona-Chelsea in tv o in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva a pagamento da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming con Premium Play). Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.