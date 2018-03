La Roma ha passato il turno e giocherà ai quarti di finale di Champions League

La Roma giocherà i quarti di finale di Champions League dopo aver vinto per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. La Roma ha segnato all’inizio del secondo tempo grazie a Edin Džeko. Roma-Shakhtar Donetsk era il ritorno degli ottavi di finale e si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la partita di andata persa 2-1 in Ucraina, per passare il turno e accedere ai quarti di finale la Roma non poteva fare altro che vincere ed evitare di subire gol (poteva anche prenderne uno, ma allora avrebbe dovuto vincere con tre gol o più). La Roma si è presentata alla partita di stasera dopo aver vinto due importanti partite di campionato, contro Napoli e Torino.