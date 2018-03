I risultati delle elezioni politiche, in diretta

Alle 23 di domenica 4 marzo si sono chiusi i seggi delle elezioni politiche. Per i risultati definitivi bisognerà aspettare; intanto, però, ci sono gli exit poll e le proiezioni, che indicano un grande successo per il Movimento 5 Stelle e la Lega, un brutto risultato per Forza Italia e Liberi e Uguali, e un tracollo per il Partito Democratico. Il centrodestra dovrebbe essere arrivato vicino a ottenere la maggioranza dei seggi ma questo lo scopriremo solo più avanti, quando le percentuali di voto saranno tradotte in seggi collegio per collegio. Le proiezioni diventeranno man mano più accurate col passare delle ore; i risultati definitivi, invece, arriveranno solo lunedì mattina.

