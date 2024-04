Giorgia Meloni si candiderà alle elezioni europee

Domenica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, in programma l’8 e 9 giugno. Lo ha detto durante un intervento alla conferenza programmatica del suo partito, Fratelli d’Italia, in corso a Pescara. Meloni sarà capolista di Fratelli d’Italia in tutte le cinque circoscrizioni italiane.

Era una decisione attesa, anche se non era ancora stata ufficializzata. La candidatura di Meloni è soprattutto un modo per Fratelli d’Italia per attirare più voti possibili alle elezioni europee, dove contano le preferenze, a differenza delle elezioni politiche italiane. Ma per le regole europee la carica di europarlamentare è incompatibile con quella di membro del governo o del parlamento italiano: è quindi scontato che quando verrà eletta al Parlamento Europeo rinuncerà al ruolo di europarlamentare in favore di un candidato di Fratelli d’Italia non eletto.

– Leggi anche: I leghisti contro Roberto Vannacci