Elezioni politiche: i risultati reali

Gli scrutini dei voti delle elezioni politiche – che sono iniziati subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 4 marzo – stanno per chiudersi. Il ministero dell’Interno segnala sul proprio sito che sono state scrutinate 61.275 sezioni su 61.401 alla Camera, e 61.347 su 61.401 al Senato. Manca meno di un milione di voti, ma le percentuali finali non dovrebbero essere troppo diverse da quelle attuali. Sono già stati assegnati 213 seggi uninominali su 231 alla Camera e e 106 su 115 al Senato: per calcolare quanti seggi hanno ottenuto i vari partiti bisognerà aspettare che siano assegnati tutti, e sommare quelli attribuiti con i collegi uninominali a quelli ripartiti proporzionalmente.

La soglia per entrare in Parlamento, alla Camera e al Senato, è del 3 per cento su scala nazionale, oppure – ma solo al Senato – del 20 per cento in una singola regione. I voti dei partiti in coalizione che ottengono tra l’1 e il 3 per cento si distribuiscono tra i partiti della coalizione che hanno superato la soglia, mentre quelli sotto l’1 per cento sono persi.

Camera dei Deputati (esclusa la Valle d’Aosta)

Centrodestra – 37,00 per cento

Lega – 17,40 per cento

Forza Italia – 14,03 per cento

Fratelli d’Italia – 4,35 per cento

Noi con l’Italia – UDC – 1,31 per cento

Movimento 5 Stelle – 32,67 per cento

Centrosinistra – 22,86 per cento

Partito Democratico – 18,71 per cento

+Europa – 2,54 per cento

Italia Europa Insieme – 0,60 per cento

Civica Popolare – 0,54 per cento

SVP – PATT – 0,41 per cento

Liberi e Uguali – 3,39 per cento

Senato (esclusa la Valle d’Aosta)

Centrodestra – 37,49 per cento

Lega – 17,65 per cento

Forza Italia – 14,44 per cento

Fratelli d’Italia – 4,26 per cento

Noi con l’Italia – UDC – 1,20 per cento

Movimento 5 Stelle – 32,22 per cento

Centrosinistra – 22,99 per cento

Partito Democratico – 19,14 per cento

+Europa – 2,36 per cento

Italia Europa Insieme – 0,54 per cento

Civica Popolare – 0,52 per cento

SVP – PATT – 0,42 per cento

Liberi e Uguali – 3,28 per cento

Principali partiti sotto la soglia del 3 per cento (esclusa la Valle d’Aosta)

Potere al Popolo – 1,13 per cento Camera, 1,06 per cento Senato

Casapound – 0,94 per cento Camera, 0,85 per cento Senato

Popolo della Famiglia – 0,66 per cento Camera, 0,70 per cento Senato

Risultati nel collegio uninominale in Valle d’Aosta

Alla Camera è stata eletta Elisa Tripodi del Movimento 5 Stelle, con il 24,10 per cento, che ha battuto il 21,74 per cento di Alessia Favre della coalizione autonomista alleata del PD.

Al Senato è stato eletto Albert Lanièce, della coalizione autonomista alleata del PD, con il 25,76 per cento. Luciano Alfredo Nicola Mossa del M5S ha preso il 23,24 per cento.