Roma-Milan è il posticipo domenicale della 26ª giornata di Serie A e si gioca stasera allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45. Roma-Milan sarà arbitrata da Paolo Silvio Mazzoleni. Il Milan di Gattuso si presenta a Roma nel suo miglior periodo della stagione. Non perde da dicembre e ha recuperato punti e posizioni in classifica. Ora però la squadra passerà un mese decisamente più impegnativo: fra tre giorni, il 28 febbraio, è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Il 4 marzo giocherà poi il derby di Milano contro l’Inter e a fine mese andrà a Torino per affrontare la Juventus. Prima, giocherà contro l’Arsenal negli ottavi di Europa League. La Roma, invece, mercoledì scorso ha perso 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di Champions League, ma nelle ultime giornate di campionato si è ripresa e arriva da tre vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (4-3-3) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Schick, Perotti

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Dove vedere Roma-Milan in streaming e in diretta tv

Roma-Milan verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Roma-Milan sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.