I risultati della 26ª giornata di Serie A

La 26ª giornata di Serie A è iniziata sabato sera con l’anticipo delle 18 in cui il Bologna ha battuto 2-0 il Genoa, e poi con quello delle 20.45 in cui l’Inter ha vinto contro il Benevento con lo stesso risultato. Le altre otto partite della giornata sono in programma tra domenica e lunedì sera, quando si giocherà l’ultimo incontro tra Cagliari e Napoli, capolista della Serie A che in questo turno potrà giocare un giorno dopo la Juventus, seconda a un punto di distanza, impegnata domenica in casa contro l’Atalanta. La partita più attesa della 26ª giornata è invece il posticipo domenicale tra Roma e Milan.

Le partite della 26ª giornata

Sabato 24/2

18.00

Bologna – Genoa 2 – 0

20.45

Inter – Benevento 2 – 0

Domenica 25/2

12.30

Crotone – Spal 2 – 3

15.00

Fiorentina – Chievo Verona 1 – 0

Sampdoria – Udinese 2 – 1

Sassuolo – Lazio 0 – 3

Hellas Verona – Torino 2 – 1

18.00

Juventus – Atalanta

20.45

Roma – Milan

Lunedì 26/2

20.45

Cagliari – Napoli

La classifica della Serie A

1) Napoli – 66*

2) Juventus – 65*

3) Lazio – 52

4) Inter – 51

—————————————— ↑ Champions League

5) Roma – 50*

6) Sampdoria – 44

7) Milan – 41*

—————————————— ↑ Europa League

8) Atalanta – 38*

9) Torino – 36

10) Fiorentina – 35

11) Udinese – 33

12) Bologna – 33

13) Genoa – 30

14) Chievo – 25

15) Cagliari – 25*

16) Sassuolo – 23

17) Crotone – 21

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Spal – 20

19) Hellas Verona – 19

20) Benevento – 10

* una partita in meno