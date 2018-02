Juventus-Atalanta, posticipo della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata per neve

Juventus-Atalanta, partita della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi per neve su decisione dell’arbitro dell’incontro, Maurizio Mariani. All’Allianz Stadium di Torino, dove si sarebbe dovuta giocare alle 18.00, la neve ha reso il campo impraticabile. Juventus e Atalanta giocheranno contro di nuovo mercoledì prossimo, sempre a Torino, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Ripetetelo insieme: non nevica, non nevica, non nevica….

Però nevica. ❄️ #JuveAtalanta pic.twitter.com/7tKTW6hptR

— JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2018