Juventus-Atalanta è il primo posticipo della 26ª giornata di Serie A e si giocherà stasera all’Allianz Stadium di Torino a partire dalle 18.00.

Juventus-Atalanta sarà arbitrata da Maurizio Mariani. L’Atalanta è una delle squadre contro cui la Juventus ha avuto più difficoltà a giocare in questa stagione. Nel girone di andata le due squadre hanno pareggiato 2-2, mentre nell’andata della semifinale di Coppa Italia la Juventus ha vinto 1-0 ma non senza difficoltà. L’Atalanta è infatti una delle migliori squadre del campionato italiano, e dopo l’eliminazione dall’Europa League della scorsa settimana, uno degli obiettivi principali della squadra è quello di ritornarci tramite il piazzamento fra le prime sei del campionato: ora è in ottava posizione. Fra tre giorni, inoltre, Juventus e Atalanta giocheranno di nuovo contro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

La vigilia di #JuveAtalanta e le parole 🎙di Mister @OfficialAllegri. Se ve le siete perse, ci pensiamo noi 👇 pic.twitter.com/aDvGVZLYhE — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2018

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (4-4-2) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

Atalanta (4-4-2) Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, de Roon, Melegoni, Gosens; Haas; Rizzo, Cornelius

Dove vedere Juventus-Atalanta in streaming e in diretta tv

Juventus-Atalanta verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Juventus-Atalanta sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.