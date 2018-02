Dove vedere Milan-Ludogorets di Europa League in diretta TV e in streaming

Milan-Ludogorets Razgrad, partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 21.05 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dopo il 3-0 con cui ha vinto l’andata in Bulgaria una settimana fa, il Milan di Gennaro Gattuso stasera potrà limitarsi a gestire il risultato, ma dovrà comunque fare attenzione agli avversari per l’intera durata della partita, dato che il risultato dell’andata non rispecchia la buona prestazione mostrata dal Ludogorets. Il Milan si trova in un buon momento di forma e non perde una partita da dicembre. In campionato si è avvicinato alle prime quattro posizioni e punta a proseguire ai turni successivi di Europa League, che è l’unico trofeo mai vinto dal club, neanche nella sua vecchia versione (la Coppa UEFA).

#ACMLUD, il rigore di Rodriguez e molto altro… 📋

Ecco la conferenza di Rino e Ricardo, riassunta in 70 secondi! ⏲#UEL pic.twitter.com/BPqxsLrM7o — AC Milan (@acmilan) February 21, 2018

Gattuso non ha problemi con assenze e infortuni e in conferenza stampa ha detto che schiererà la formazione titolare, con qualche cambio solamente in attacco. Il Ludogorets invece dovrà fare a meno dell’attaccante romeno Claudiu Keseru, squalificato per un turno dalla partita precedente.

Le probabili formazioni di Milan-Ludogorets:

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Montolivo; Cutrone, Silva, Borini

Ludogorets (4-2-3-1) Renan; Cicinho, Moti, Plastun, Sasha; Anicet, Dyakov; Misidjan, Marcelinho, Lukoki; Swierczok

Dove vedere Milan-Ludogorets in streaming e in diretta tv:

Milan-Ludogorets verrà trasmessa da Sky a partire dalle 21.05 sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e in streaming tramite il sito del canale, raggiungibile da qui. Qua invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.