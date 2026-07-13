Quando si torna in un luogo dell’infanzia ci si ritrova imbozzolati nei ricordi. Da giovani non ci si fa troppo caso, la parabola della vita è in ascesa, si è carichi di energia, non si ha tempo né voglia di guardarsi indietro. Si è programmati per imparare, non per ricordare.Continua a leggere...
Altre cose, prima Billy Joel è anziano e malandato, e allora Rick Beato (lo youtuber di cui abbiamo parlato altre volte, spesso eccessivamente polemico e piuttosto compiaciuto ma anche molto esperto) è andato a trovarlo a casa sua, e l'ha trovato che la sa sempre lunga e quando mette leContinua a leggere...
Ai Mondiali di calcio sono rimaste quattro squadre: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Almeno sulla carta, è il meglio che si potesse avere, visto che sono le quattro nazionali in cima al ranking mondiale della FIFA. Il torneo era stato organizzato in modo da evitare che si incontrassero prima delleContinua a leggere...
Per qualcuno al Post c’è decisamente bisogno di vacanze, per staccare il cervello dal flusso delle notizie. Se non l’avete visto, Disclosure Day è l'ultimo film di Steven Spielberg , un thriller di fantascienza con gli alieni. In breve: l’umanità è sull’orlo di una guerra nucleare, c’è una meteorologa cheContinua a leggere...
Definire cosa sia il "giornalismo" non ha grande importanza. Come molte altre cose, sono obiettivi, funzioni e risultati a creare il giudizio sul valore di un'attività, non le etichette che le si danno a priori. Per questo è sempre stata convincente una vecchia definizione di Jeff Jarvis, esperto osservatore eContinua a leggere...
L’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea . Oggi è considerato un modo superato e un po’ ingenuo di leggerla, perché di molti luoghi e fattiContinua a leggere...
Ieri siamo andati vicino a Sinjil, una zona vicino a Ramallah dove c’è una colonia israeliana che ha la fama di essere aggressiva. Il motivo era accompagnare un padre palestinese, per un momento di commemorazione, sul luogo dove il figlio ventenne è stato picchiato a morte dai coloni esattamente unContinua a leggere...
La settimana scorsa vi raccontavo di come alcune vittorie ottenute alle primarie dalla sinistra del Partito Democratico avevano certamente un significato politico, ma non avrebbero cambiato gli equilibri al Congresso: sono avvenute in collegi dentro cui i Democratici spadroneggiano e i Repubblicani quasi non esistono, quindi entra un Democratico edContinua a leggere...
Vogliono governare il paese, ma non sanno gestire una piazza. A voler essere brutali, la si potrebbe liquidare così, la settimana squinternata del centrosinistra di Elly Schlein e soci. Ma siccome noi brutali non siamo, a tutto ciò dedichiamo un centinaio di righe. Tanto voi non avete granché da fareContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Il problema che negli ultimi dieci anni si è cercato di risolvere riducendo il numero di episodi per stagione delle serie tv americane non è scomparso. Fino ai primi anni Duemila una stagione era di solito composta da 22 o 24 episodi. Intorno alla metà degli anni Duemila gli episodiContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...