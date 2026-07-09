Questi Mondiali erano iniziati l'11 giugno con 48 squadre, 12 gironi e la prospettiva di un torneo molto lungo, estenuante, forse pure un po' noioso, quasi certamente meno selettivo di un tempo. Ora che si sono già giocate 96 partite e 40 partecipanti sono state eliminate possiamo confermare che sì,Continua a leggere...
A questo punto si fa una trasferta nei Territori occupati palestinesi con lo stesso spirito con il quale si fa un turno di guardia. L’idea è che la presenza di osservatori esterni e neutrali, giornalisti inclusi, potrebbe calmare un poco la situazione e potrebbe abbassare i livelli di violenza eContinua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Altre cose, prima C'è una canzone nuova degli U2, col video girato a Città del Messico di cui erano circolate anticipazioni. Non una delle cose più riuscite degli U2, fa tutto la chitarra di The Edge. Natalie Merchant ha fatto un disco di canzoni per bambini con la Chicago SymphonyContinua a leggere...
Uno spericolato tentativo di bracconaggio campagna acquisti da parte del team marketing (quinto piano) nei confronti della redazione (terzo piano) ha portato oggi a una durissima lezione della vicedirettrice su come si conduce un negoziato. Le notizie. Durante la riunione della NATO in corso in Turchia, Trump ha detto diContinua a leggere...
Durante un’intervista che ho fatto per questo pezzo, la magistrata Cristina Maggia mi ha detto che nel diritto minorile è particolarmente difficile fare considerazioni generali e che ogni storia merita riflessioni a parte. Questo è molto evidente nelle vicende che riguardano l’accoglienza, l’affido, le adozioni e i rimpatri dei bambiniContinua a leggere...
Martedì la consueta rubrica di risposte ai lettori curata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera era intitolata "Odiatori sui social, ignorarli li rende inutili". Il concetto era ripetuto in conclusione del testo di Cazzullo: "Nel momento in cui si è squassati dal dolore o anche soltanto intristiti da qualcosaContinua a leggere...
L’estate è uno spartiacque, negli anni delle elezioni di metà mandato. Le campagne elettorali sono ampiamente iniziate, ma è proprio in questo periodo che si tengono le primarie di partito, e quindi che si definiscono ufficialmente le sfide collegio per collegio. Le prossime settimane serviranno ai vincitori per raccogliere energieContinua a leggere...
Scandalo, dunque: la capa della destra auspica che venga eletto un presidente della Repubblica di destra. Pazzesco. Ma dove andremo a finire? Io sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare al Post e sì, ve lo devo dire: questo numero di Montecit. propone contenuti sensibili. Parla di legge elettoraleContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dei quartieri più caldi della città, delle tanto criticate pensiline del tram e di cosa non funziona nei nidi di Bologna. Questo numero si leggeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di due palme di plastica; di come sono cambiate le torri in città; di come fare la spesa alla Barona non sia scontato; e dei taserContinua a leggere...
Le piattaforme che non appartengono a società con un loro catalogo storico – come Netflix, a differenza per esempio di Disney+ – hanno speso molti soldi per crearsene uno. Specialmente prima della pandemia hanno commissionato serie e film, in molti paesi del mondo, per arrivare a offrire tanto quanto iContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...