Negli elogi fatti nell'ultimo mese alla Francia, al suo gioco spettacolare e al talento raro dei suoi attaccanti, rimaneva sempre una piccola postilla: non l'avevamo ancora vista giocare contro una squadra davvero forte. Nei gironi aveva affrontato la Norvegia, che però aveva fatto giocare quasi solo riserve, essendo già qualificata.Continua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Altre cose, prima Alla fine vale ancora quella cosa che diciamo sempre, che con le canzoni è giustificabile e legittimo il prevalere delle emozioni, delle sensibilità personali, delle proprie biografie e gusti: tutti gli approcci che stanno intanto devastando il funzionamento delle nostre società e delle nostre culture nei libriContinua a leggere...
Il problema che negli ultimi dieci anni si è cercato di risolvere riducendo il numero di episodi per stagione delle serie tv americane non è scomparso. Fino ai primi anni Duemila una stagione era di solito composta da 22 o 24 episodi. Intorno alla metà degli anni Duemila gli episodiContinua a leggere...
Ci sono tante cose dietro all’ideazione di un nuovo podcast, non si tratta solo di voci e suoni. Tra queste c’è l’immagine che fa da copertina: per ogni podcast servono settimane di lavoro per scegliere il soggetto, i colori, quali elementi illustrano meglio l’argomento, come farli stare in modo armonicoContinua a leggere...
A questo punto si fa una trasferta nei Territori occupati palestinesi con lo stesso spirito con il quale si fa un turno di guardia. L’idea è che la presenza di osservatori esterni e neutrali, giornalisti inclusi, potrebbe calmare un poco la situazione e potrebbe abbassare i livelli di violenza eContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Durante un’intervista che ho fatto per questo pezzo, la magistrata Cristina Maggia mi ha detto che nel diritto minorile è particolarmente difficile fare considerazioni generali e che ogni storia merita riflessioni a parte. Questo è molto evidente nelle vicende che riguardano l’accoglienza, l’affido, le adozioni e i rimpatri dei bambiniContinua a leggere...
Martedì la consueta rubrica di risposte ai lettori curata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera era intitolata "Odiatori sui social, ignorarli li rende inutili". Il concetto era ripetuto in conclusione del testo di Cazzullo: "Nel momento in cui si è squassati dal dolore o anche soltanto intristiti da qualcosaContinua a leggere...
L’estate è uno spartiacque, negli anni delle elezioni di metà mandato. Le campagne elettorali sono ampiamente iniziate, ma è proprio in questo periodo che si tengono le primarie di partito, e quindi che si definiscono ufficialmente le sfide collegio per collegio. Le prossime settimane serviranno ai vincitori per raccogliere energieContinua a leggere...
Scandalo, dunque: la capa della destra auspica che venga eletto un presidente della Repubblica di destra. Pazzesco. Ma dove andremo a finire? Io sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare al Post e sì, ve lo devo dire: questo numero di Montecit. propone contenuti sensibili. Parla di legge elettoraleContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...