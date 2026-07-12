Dopo aver battuto la Norvegia nei quarti di finale, i giocatori dell'Inghilterra si sono ritrovati sotto il settore occupato dai propri tifosi e hanno cantato “Wonderwall” degli Oasis, band inglese tra le più celebri e amate degli anni Novanta . Il ritornello comincia con “because maybe”, “perché forse”. Chissà cosaContinua a leggere...
Definire cosa sia il "giornalismo" non ha grande importanza. Come molte altre cose, sono obiettivi, funzioni e risultati a creare il giudizio sul valore di un'attività, non le etichette che le si danno a priori. Per questo è sempre stata convincente una vecchia definizione di Jeff Jarvis, esperto osservatore eContinua a leggere...
La settimana scorsa vi raccontavo di come alcune vittorie ottenute alle primarie dalla sinistra del Partito Democratico avevano certamente un significato politico, ma non avrebbero cambiato gli equilibri al Congresso: sono avvenute in collegi dentro cui i Democratici spadroneggiano e i Repubblicani quasi non esistono, quindi entra un Democratico edContinua a leggere...
Vogliono governare il paese, ma non sanno gestire una piazza. A voler essere brutali, la si potrebbe liquidare così, la settimana squinternata del centrosinistra di Elly Schlein e soci. Ma siccome noi brutali non siamo, a tutto ciò dedichiamo un centinaio di righe. Tanto voi non avete granché da fareContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Grazie anche da me a chi è venuto a Peccioli e ha contribuito a renderlo un weekend come al solito speciale e divertente.Continua a leggere...
Ne approfittiamo per due cose, in questa introduzione di oggi. La prima è ringraziarvi: il vostro aiuto permette al Post di dedicare tempo e risorse a trovare e raccontare storie come questa e storie come questa a volte aiutano a cambiare le cose . Se avete bisogno di un ripasso,Continua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Il problema che negli ultimi dieci anni si è cercato di risolvere riducendo il numero di episodi per stagione delle serie tv americane non è scomparso. Fino ai primi anni Duemila una stagione era di solito composta da 22 o 24 episodi. Intorno alla metà degli anni Duemila gli episodiContinua a leggere...
A questo punto si fa una trasferta nei Territori occupati palestinesi con lo stesso spirito con il quale si fa un turno di guardia. L’idea è che la presenza di osservatori esterni e neutrali, giornalisti inclusi, potrebbe calmare un poco la situazione e potrebbe abbassare i livelli di violenza eContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Durante un’intervista che ho fatto per questo pezzo, la magistrata Cristina Maggia mi ha detto che nel diritto minorile è particolarmente difficile fare considerazioni generali e che ogni storia merita riflessioni a parte. Questo è molto evidente nelle vicende che riguardano l’accoglienza, l’affido, le adozioni e i rimpatri dei bambiniContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...