L’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea . Oggi è considerato un modo superato e un po’ ingenuo di leggerla, perché di molti luoghi e fattiContinua a leggere...
Definire cosa sia il "giornalismo" non ha grande importanza. Come molte altre cose, sono obiettivi, funzioni e risultati a creare il giudizio sul valore di un'attività, non le etichette che le si danno a priori. Per questo è sempre stata convincente una vecchia definizione di Jeff Jarvis, esperto osservatore eContinua a leggere...
Ieri siamo andati vicino a Sinjil, una zona vicino a Ramallah dove c’è una colonia israeliana che ha la fama di essere aggressiva. Il motivo era accompagnare un padre palestinese, per un momento di commemorazione, sul luogo dove il figlio ventenne è stato picchiato a morte dai coloni esattamente unContinua a leggere...
Dopo aver battuto la Norvegia nei quarti di finale, i giocatori dell'Inghilterra si sono ritrovati sotto il settore occupato dai propri tifosi e hanno cantato “Wonderwall” degli Oasis, band inglese tra le più celebri e amate degli anni Novanta . Il ritornello comincia con “because maybe”, “perché forse”. Chissà cosaContinua a leggere...
La settimana scorsa vi raccontavo di come alcune vittorie ottenute alle primarie dalla sinistra del Partito Democratico avevano certamente un significato politico, ma non avrebbero cambiato gli equilibri al Congresso: sono avvenute in collegi dentro cui i Democratici spadroneggiano e i Repubblicani quasi non esistono, quindi entra un Democratico edContinua a leggere...
Vogliono governare il paese, ma non sanno gestire una piazza. A voler essere brutali, la si potrebbe liquidare così, la settimana squinternata del centrosinistra di Elly Schlein e soci. Ma siccome noi brutali non siamo, a tutto ciò dedichiamo un centinaio di righe. Tanto voi non avete granché da fareContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Grazie anche da me a chi è venuto a Peccioli e ha contribuito a renderlo un weekend come al solito speciale e divertente.Continua a leggere...
Ne approfittiamo per due cose, in questa introduzione di oggi. La prima è ringraziarvi: il vostro aiuto permette al Post di dedicare tempo e risorse a trovare e raccontare storie come questa e storie come questa a volte aiutano a cambiare le cose . Se avete bisogno di un ripasso,Continua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Il problema che negli ultimi dieci anni si è cercato di risolvere riducendo il numero di episodi per stagione delle serie tv americane non è scomparso. Fino ai primi anni Duemila una stagione era di solito composta da 22 o 24 episodi. Intorno alla metà degli anni Duemila gli episodiContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...