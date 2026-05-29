Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell’aumento dei turisti in città, di come rendere una piazza più fresca e di come si mangia a scuola (sapete quanti menù ci sono?). BolognaContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Giorgia Meloni ed Elly Schlein, così diverse e così simili. Oggi Montecit. parte da loro: dalla presidente del Consiglio e dalla segretaria del PD che in pubblico s’azzuffano, ma in privato provano a trattare, accomunate dallo stesso destino: l’essere condannate a durare. La longevità come risultato da rivendicare, ma ancheContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dei fantomatici bagni pubblici autopulenti; di come diventerà lo Scalo Farini; delle serate per far accoppiare gli amici e del gigantesco deposito di pavé. In GalleriaContinua a leggere...
C'è chi dice che è «un'ottima soluzione enciclopedica per quando ci saranno dubbi su nomi e cognomi» e infatti il redattore ha difeso la sua posizione dicendo che «è parte del lavoro». Un duro lavoro, aggiungiamo noi, a cui il resto della redazione ha deciso di contribuire attivamente, per nonContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Chiude Nina Protocol, un esperimento di piattaforma di streaming dedicato alla musica indipendente e più equo nei confronti dei musicisti. A guastare laContinua a leggere...
In Saros il giocatore è come una Formula 1 Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros , l’ultimo gioco sviluppato da Housemarque. È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un’esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogoContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: dove il caldo si sente un po' di più; a che punto siamo con le presidenziali francesi; l'Unione EuropeaContinua a leggere...
Per qualche anno in seguito alla pandemia il mondo del cinema americano, il più aggressivo e innovativo sul lato economico, ha considerato lo streaming come il modo più redditizio di distribuire i film. Ogni studio ha speso molto per creare una propria piattaforma e alcuni come Warner hanno deciso diContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. I mobili Ikea sono apprezzati da decenni per il loro prezzo basso e per la loro semplicità. Spesso peròContinua a leggere...
Qualche settimana fa, mentre tornavo in treno dal festival internazionale del giornalismo di Perugia, l'allocazione casuale dei posti di Trenitalia ha voluto che io mi trovassi circondata da ragazzi molto giovani che parlavano fittamente di giornalismo. A un certo punto abbiamo attaccato bottone, ed è venuto fuori che erano studentiContinua a leggere...
La rete televisiva statunitense di economia e finanza CNBC ha intervistato Jeff Bezos, e il giornalista Andrew Ross Sorkin – che è anche columnist del New York Times – gli ha chiesto anche del Washington Post , di cui Bezos è editore da tredici anni . Le sue scelte sonoContinua a leggere...
Quando ho chiesto a Bernie Sanders delle prossime elezioni statunitensi di metà mandato, che si terranno martedì 3 novembre, mi ha descritto una battaglia su due fronti: uno per cambiare il Partito Democratico, uno per battere Trump e il trumpismo. La sua speranza è che i Democratici possano riconquistare almenoContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...