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Ogni domenica mattina

L’Itaca dell’Odissea forse non è quella di oggi

L’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea . Oggi è considerato un modo superato e un po’ ingenuo di leggerla, perché di molti luoghi e fatti