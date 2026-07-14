Post Partita

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Post Partita - Le due migliori nazionali d'Europa?

Fino al 1998 Francia e Spagna avevano vinto solo un Europeo a testa nella loro storia e, pur avendo avuto diverse squadre forti, non erano considerate le migliori nazionali europee a giocare a calcio. Negli ultimi trent'anni le cose sono cambiate. «N essuno può discutere Francia e Spagna, che si