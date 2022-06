Celebripost

Dopo oltre tre decenni di carriera tra alti e bassi, Tom Cruise è stato recentemente raccontato come l’ultimo esponente di una categoria che non c’è più: c’è chi lo ha definito «l’ultima vera star del cinema», e chi ha parlato di Top Gun: Maverick come «l’ultima battaglia» di Cruise, che ne «celebra l’intera carriera». Ci è tornato in mente dopo averlo visto alla prima del film a Seul. Nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare, ci sono anche i tennisti Matteo Berrettini e Serena Williams, il cantante Mahmood, un paio di reali inglesi, Joe Biden, Chris Pratt, Evan Rachel Wood e Mel B, tra gli altri.