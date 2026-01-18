Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa battendo il Marocco 1-0, che era la principale favorita, oltre che la squadra di casa. È successo ai supplementari, a cui si è arrivati dopo un momento complicato e rocambolesco. Per il Senegal, allenato da Pape Thiaw, è il secondo successo nel torneo dopo quello del 2022.

I tempi regolamentari erano finiti sullo 0 a 0: al secondo minuto di recupero il Senegal era passato in vantaggio con Ismaïla Sarr, ma il gol è stato annullato per un fallo di lieve entità di Seck su Hakimi. Poco dopo, al settimo minuto di recupero, c’è stato un fallo di El Hadji Malick Diouf su Brahim Diaz, in area di rigore (anche questo di lieve entità, una trattenuta molto leggera). È stato fatto un controllo al VAR ed è stato assegnato un rigore al Marocco.

I giocatori del Senegal hanno cominciato a protestare vistosamente per la decisione, e a un certo punto – su invito del loro allenatore – hanno abbandonato il campo. Le discussioni e le proteste sono andate avanti per molti altri minuti, durante i quali i giocatori del Senegal sono rimasti fuori.

Al 22esimo minuto di recupero, il portiere del Senegal Edouard Mendy è ritornato in campo, seguito dal resto della squadra. A battere il rigore per il Marocco è andato Brahim Diaz, fino a quel momento uno dei migliori giocatori del torneo. Ha deciso in modo abbastanza avventato di calciare “col cucchiaio”, e il tiro è riuscito molto male: Mendy non ha abboccato alla finta, è rimasto fermo e lo ha parato con facilità.

Si è quindi andati ai tempi supplementari: al quarto minuto del primo tempo Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, ha segnato il gol decisivo per il Senegal, con un potente tiro di sinistro sotto la traversa.

Il Senegal aveva vinto la Coppa d’Africa anche quattro anni fa ed è una squadra di grande esperienza: ci giocano tra gli altri l’ex attaccante del Liverpool Sadio Mané e l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly (che durante la finale era squalificato, però). Il Marocco è una squadra molto forte, con una decina di calciatori e l’allenatore che c’erano già quattro anni fa quando, ai Mondiali del 2022, ottenne il miglior risultato di sempre per una nazionale africana, il quarto posto: arrivava alla Coppa d’Africa con grandi ambizioni e pure grande pressione, essendo il paese ospitante.