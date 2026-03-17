Il Marocco è stato dichiarato il vincitore della Coppa d’Africa al posto del Senegal

Martedì la Confederazione calcistica africana ha dichiarato il Marocco il vincitore ufficiale della Coppa d’Africa maschile di calcio del 2025 al posto del Senegal, ribaltando il risultato della finale che si era svolta a gennaio del 2026, in cui quest’ultima aveva vinto 1-0. Era stata una finale rocambolesca, in cui ad un certo punto i giocatori senegalesi avevano abbandonato il campo per una ventina di minuti, su invito del loro allenatore, per protestare contro un rigore assegnato al Marocco. Erano poi tornati in campo e durante i supplementari avevano segnato un gol, vincendo la Coppa d’Africa.

La Confederazione, che organizza la competizione, ha però accolto il ricorso presentato dalla squadra marocchina: ha decretato che, abbandonando il campo, i giocatori senegalesi avevano dato forfait e che quindi il Senegal ha perso a tavolino la finale. Il nuovo risultato ufficiale della partita è 3-0 per il Marocco.

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