Le date delle prossime elezioni presidenziali in Francia

La presidenza francese ha fatto sapere che il primo turno delle prossime elezioni presidenziali sarà il 18 aprile 2027, e l’eventuale ballottaggio il 2 maggio (sarà necessario se nessun candidato otterrà almeno il 50 per cento dei voti, cosa molto probabile). La scadenza del mandato di Emmanuel Macron, in carica dal 2017, è il 14 maggio, e la Costituzione francese richiede che vengano indette fra i 35 e i 20 giorni precedenti.

Più di 30 persone hanno già presentato la propria candidatura, e molte altre potrebbero farlo nei prossimi mesi. Macron ha raggiunto il limite di due mandati consecutivi e non può ripresentarsi, ma diversi esponenti del suo frammentato schieramento centrista hanno detto che si candideranno, fra cui gli ex primi ministri Edouard Philippe e Gabriel Attal. A sinistra il candidato principale è Jean Luc Melenchon, del partito di estrema sinistra La France Insoumise, alla sua quarta candidatura e che alle elezioni del 2022 era stato il terzo più votato. Perse la possibilità di andare al ballottaggio per pochi voti di differenza con Marine Le Pen, la leader di Rassemblement National, il principale partito di estrema destra in Francia.

Proprio attorno alla candidatura di Le Pen c’è grande incertezza: è stata dichiarata ineleggibile per cinque anni da un tribunale che l’ha condannata per appropriazione indebita di fondi europei, ma ha fatto ricorso. La sentenza di appello, prevista il 7 luglio, potrebbe confermare o annullare la decisione e deciderà quindi se potrà candidarsi.

In caso Le Pen non si potesse candidare la sostituirebbe l’altro leader del partito, Jordan Bardella, che ha 31 anni e negli ultimi anni si è affermato come uno dei politici dell’estrema destra più in vista in Europa. Le Pen era arrivata al ballottaggio alle elezioni del 2017 e del 2022, e in entrambi i casi aveva perso nettamente contro Macron. Nel frattempo però il Rassemblement National ha aumentato parecchio i suoi consensi ed è ampiamente previsto che andrà anche questa volta al ballottaggio.

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