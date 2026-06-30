Le più belle foto del Pride, in giro per il mondo

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Giugno è il mese dedicato alla visibilità e all’orgoglio delle persone LGBTQIA+ e negli scorsi weekend si sono tenute parate del Pride in centinaia di città piccole e grandi di tutto il mondo. Nonostante l’ondata di calore in Europa (che ha causato il rinvio della manifestazione di Parigi e un cambio di orario di quella di Milano), hanno partecipato a sfilate colorate e parate musicali centinaia di migliaia di persone, ballando a ritmo di musica e mostrando cartelli che rivendicano diritti e libertà di espressione per tutti i membri della comunità LGBTQIA+ (quindi, per fare un ripasso, persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali, asessuali e che non si riconoscono nelle norme di genere tradizionalmente imposte).

Abbiamo raccolto alcune delle foto più belle scattate in giro per il mondo: ci troverete il sindaco di New York Zoran Mamdani, la cantante italiana Elodie, tantissime persone comuni, unicorni, piume e bandiere arcobaleno di ogni dimensione e forma.