A Parigi per il caldo estremo sarà vietato bere alcol all’aperto

A Parigi da mezzogiorno di venerdì sarà vietato bere alcol all’aperto: la misura è stata decisa dalla polizia per via della persistente ondata di calore che sta colpendo l’Europa, la Francia e la città in particolare, con temperature vicine ai 40 gradi. Il divieto di consumare alcol ha l’obiettivo di allentare la pressione sugli ospedali parigini che secondo il capo della polizia parigina Patrice Faure stanno «raggiungendo un punto di saturazione». Il ministro della Sanità francese Stéphanie Rist ha detto che in città i servizi d’emergenza hanno dovuto fronteggiare un numero di arresti cardiaci quattro volte superiore al normale.

Il divieto di bere alcol all’aperto inizierà alle 12 e durerà fino alle 7 di mattina di sabato e poi si ripeterà negli stessi orari anche fra sabato e domenica. Non riguarderà bar e ristoranti che hanno tavoli all’aperto, mentre negli stessi giorni la vendita di alcolici da asporto sarà vietata dalle 6 del pomeriggio alle 7 di mattina. In Francia domenica scorsa era già stato vietato il consumo di alcol nei concerti, mentre la città di Parigi aveva organizzato varie misure per gestire il caldo estremo, come la Senna balneabile e le “isole di freschezza”.