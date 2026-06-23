In Francia due bambini sono stati trovati morti in un’auto parcheggiata, probabilmente per il caldo

Lunedì pomeriggio due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all’interno di un’auto parcheggiata fuori dalla loro casa a Carpentras, nel dipartimento della Vaucluse, vicino ad Avignone, in Francia. I vigili del fuoco hanno detto all’agenzia di stampa AFP di averli trovati «in arresto cardiaco dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 13:20» da un vicino. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non è stato possibile rianimarli.

La procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, ha spiegato che la causa della morte è ancora da accertare, e che le autopsie dovrebbero aiutare a determinarne le circostanze, ma che «l’ipotesi più accreditata è l’ondata di calore» che in questi giorni sta portando temperature più alte della media sia in diverse parti d’Italia che nel resto d’Europa. Lunedì 22 giugno a Carpentras la temperatura ha raggiunto i 39 °C. Nel frattempo è stata aperta un’indagine per omicidio colposo.

Una fonte della polizia contattata da TF1info ha detto che la madre, di 33 anni, avrebbe raccontato che i due bambini erano entrati in macchina forse per gioco mentre lei stava portando in casa la spesa: a quel punto sarebbero rimasti bloccati all’interno, ma non è chiaro per quanto tempo.

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