In Francia è stato vietato il consumo di alcol durante i concerti nelle zone in allerta rossa per il caldo

Il governo francese ha vietato il consumo di alcol durante i concerti della Festa della musica nei 35 dipartimenti in allerta rossa per l’ondata di calore in corso. Il governo ha motivato le misure con la necessità di non sovraccaricare i pronto soccorso e di lasciare il personale sanitario libero di occuparsi delle persone più fragili.

La Festa della musica si tiene ogni anno nel giorno del solstizio d’estate e porta in strada milioni di persone: solo a Parigi, l’anno scorso, agli eventi avevano partecipato circa due milioni di persone. Per i bar e i ristoranti invece non è previsto un divieto nazionale, ma la ministra della Salute Stéphanie Rist ha detto che prefetti e sindaci possono decidere di introdurlo.

Domenica sono attese temperature tra i 39 e i 40°C dal sud-ovest fino alla regione di Parigi e alla Borgogna, e in alcune zone potrebbero arrivare a 41 °C. Il picco è previsto per lunedì 22, quando si potrebbero toccare massime vicine ai record storici. I dipartimenti in allerta rossa sono Pirenei Atlantici, Landes, Gironda, Gers, Lot e Garonna, Dordogna, Lot, Corrèze, Creuse, Alta Vienne, Charente, Charente Marittima, Deux-Sèvres, Vienne, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Sarthe, Nièvre, Aube, Yonne, Loira Atlantica, Maine-et-Loire e Vandea, oltre a Parigi e tutti gli altri dipartimenti dell’Île-de-France.

L’ondata di caldo va avanti da giorni e ha già causato la cancellazione di decine di treni e la sospensione delle lezioni in alcune scuole. Il servizio meteorologico francese, Météo-France, ha detto di non sapere con certezza quanto durerà. Secondo le stime riguarda circa tre quarti della popolazione francese.