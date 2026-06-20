Trump non ha finito di attaccare Meloni

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Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli scambi piccati di venerdì. Sul suo social Truth ha postato un messaggio in cui dice di nuovo che Meloni avrebbe tentato «più e più volte» di ottenere una foto con lui al G7, mercoledì scorso, col presunto obiettivo di aumentare i propri consensi in Italia. Meloni aveva smentito questa versione ieri in un video messaggio risentito che ha chiuso con «io e l’Italia non imploriamo mai».

Secondo Trump Meloni, e gli altri alleati Nato, lo hanno abbandonato nella guerra in Medio Oriente: è una cosa che ha sostenuto più volte e che continua a ribadire, e che si riferisce al fatto che nessun paese Nato ha accettato di essere coinvolto in modo diretto (per esempio scortando le navi nello stretto di Hormuz). Nel post ha rimproverato di nuovo Meloni per avergli negato l’uso della base di Sigonella, che ha definito «un grosso inconveniente logistico». Su questo l’Italia si era attenuta agli accordi bilaterali che risalgono agli anni Cinquanta.

Trump accusato Meloni di aver tentato un riavvicinamento al G7 soltanto perché ora «gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran». In realtà la guerra è stata interrotta con un cessate il fuoco che ha dichiarato Trump in modo unilaterale e ora i negoziati stanno andando in modo più favorevole per il regime iraniano che per gli Stati Uniti. Ha anche sostenuto che Meloni sarebbe in crisi di consensi e che il riavvicinamento con Trump sarebbe un modo per «far risalire i suoi numeri».

È una tesi infondata: il partito di Meloni, Fratelli d’Italia, è il primo partito da quanto vinse le elezioni, nel 2022. Inoltre in Italia la guerra in Medio Oriente non è per nulla popolare, e nemmeno Trump: in questi mesi vari sondaggi hanno mostrato che l’elettorato italiano è in larghissima parte in disaccordo e che la maggior parte degli italiani e delle italiane ha un giudizio negativo di Trump.