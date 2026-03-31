L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per atterrare e poi ripartire verso il Medio Oriente

Il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella, vicino a Catania, per far atterrare e poi ripartire i suoi aerei verso il Medio Oriente, dove l’esercito statunitense è impegnato in una guerra contro l’Iran insieme a Israele: è successo qualche giorno fa, ma lo ha reso noto oggi il Corriere della Sera.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe negato l’atterraggio agli Stati Uniti motivando la decisione con la mancanza di consultazioni preventive e richieste di autorizzazioni da parte degli Stati Uniti per l’utilizzo della base.

La base di Sigonella è tra le più importanti e anche le più utilizzate negli ultimi anni, e la decisione del governo italiano è rilevante: da quando è iniziata la guerra in Iran, il suo allargamento e la possibilità che gli Stati Uniti utilizzino molte basi che hanno in Italia per portarla avanti sono state fin da subito al centro di discussioni e preoccupazioni da parte dell’opinione pubblica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, qualche sera fa il capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano sarebbe stato informato dall’Aeronautica militare che gli aerei statunitensi erano già in volo verso l’Italia, con l’obiettivo di atterrare nella base di Sigonella e poi ripartire. Portolano avrebbe informato Crosetto, che avrebbe a sua volta informato l’esercito statunitense della sua decisione di negare il permesso di atterrare.

La decisione di Crosetto è coerente con quanto aveva già detto di voler fare durante una seduta in parlamento a inizio mese, in cui si parlava proprio della posizione italiana sulla guerra. Crosetto aveva detto di voler sottoporre al parlamento qualsiasi richiesta di autorizzazione sull’utilizzo delle basi militari da parte degli Stati Uniti: è un passaggio non obbligatorio, ma che il governo può decidere di adottare in questi casi. L’utilizzo delle basi militari statunitensi in Italia è regolato da due accordi bilaterali firmati dai due governi nel 1954. Sigonella è utilizzata sia per operazioni NATO che per operazioni esclusivamente statunitensi.