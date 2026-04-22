Chiamare “Donnyland” un pezzo di Donbas

Durante i negoziati tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, l’Ucraina ha proposto di rinominare “Donnyland” la parte orientale del Donbas: sarebbe un omaggio al presidente Donald Trump, che apprezza molto lusinghe e piaggerie. L’hanno detto al New York Times quattro funzionari ucraini, rimasti anonimi ma descritti come vicini alle trattative.

La proposta è iniziata come uno scherzo, hanno detto. Poi hanno capito che poteva essere un modo per ammorbidire l’amministrazione statunitense e renderla meno incline a sostenere concessioni troppo favorevoli alla Russia.

Il Donbas, un territorio dell’Ucraina orientale, è uno dei fronti più importanti della guerra e uno dei punti più difficili da sbrogliare nei negoziati, per ragioni militari e culturali. L’esercito russo non ha mai conquistato del tutto il Donbas, ma chiede comunque che l’Ucraina lo ceda integralmente. L’Ucraina si rifiuta: al momento controlla circa il 20 per cento del Donetsk, una delle due regioni che compongono il Donbas (l’altra è il Luhansk).

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Lo scorso agosto Trump aveva detto di essere generalmente favorevole al ritiro dell’Ucraina dal Donbas, di fatto mostrando una maggiore vicinanza alla posizione del presidente russo Vladimir Putin che a quella della controparte ucraina.

Alcuni mesi dopo, a dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva proposto un compromesso piuttosto generoso, concordato con gli Stati Uniti: la creazione in Donbas di una zona demilitarizzata, dalla quale sostanzialmente gli ucraini si sarebbero ritirati e i russi avrebbero promesso di non entrare.

Restavano ancora molte questioni da definire: soprattutto chi avrebbe dovuto amministrare e gestire la sicurezza del territorio tra russi e ucraini, dopo quattro anni di guerra. Poi a fine febbraio è iniziata la guerra in Medio Oriente, l’attenzione statunitense si è spostata altrove e le trattative per l’Ucraina hanno rallentato.

È questa ipotetica area demilitarizzata, grande circa 50 chilometri per 80, che gli ucraini hanno proposto di chiamare Donnyland. Il New York Times scrive che il nome è emerso varie volte ma che per ora non compare nei documenti ufficiali, e Zelensky non l’ha mai menzionata. È quindi ancora soltanto una proposta, e non è detto che si realizzerà. Non si sa nemmeno fino a che punto gli Stati Uniti ne siano a conoscenza o l’abbiano valutata.

Per come l’hanno raccontata i funzionari, sarebbe stata pensata come un modo per offrire a Trump un simbolo del suo successo nelle trattative, da poter sbandierare per ragioni di propaganda. Trump prova a presentarsi come il “presidente che mette fine alle guerre” (un’immagine lontana dalla realtà), e sull’Ucraina aveva promesso di mediare un accordo nelle prime 24 ore dall’inizio del suo mandato, a gennaio del 2025.

Inoltre alcuni esperti ritengono che potrebbe essere un modo per scongiurare eventuali attacchi russi in futuro: l’idea è che legare il nome di Trump al territorio potrebbe far desistere Putin dall’invaderlo, o rendere Trump più propenso a difenderlo, ma sono chiaramente supposizioni.