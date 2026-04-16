A Pozzuoli è stata chiusa una scuola per i livelli anomali di anidride carbonica

A Pozzuoli una scuola superiore, l’istituto professionale “Lucio Petronio”, è stata chiusa temporaneamente perché al suo interno sono stati rilevati livelli anomali di anidride carbonica (CO 2 ), che oltre una certa soglia è dannosa per la salute. Secondo quanto emerso da una riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocata mercoledì dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, la concentrazione più elevata di CO 2 potrebbe essere riconducibile ai recenti terremoti avvenuti vicino all’istituto nella zona dei Campi Flegrei, dove si trova appunto Pozzuoli.

L’anidride carbonica è un gas normalmente presente nell’aria, ma se inalato in quantità significative può causare stato confusionale, intorpidimento o perfino l’asfissia. Gli accumuli anomali di anidride carbonica rientrano fra le possibili conseguenze della particolare condizione della zona dei Campi Flegrei, a nordovest di Napoli. È un grosso sistema vulcanico dove si verificano sia fenomeni di bradisismo, che consistono nell’abbassamento e nel sollevamento del suolo nell’arco di alcuni decenni, sia frequenti terremoti di magnitudo non molto elevata (come quelli della scorsa settimana), ma vicino alla superficie, quindi capaci di causare danni significativi. Qui abitano circa 800mila persone, principalmente nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e Napoli.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha deciso di chiudere l’istituto Petronio per precauzione, seguendo le indicazioni del Centro coordinamento soccorsi dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco e dei professionisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Non si sa per ora quando riaprirà. Nel frattempo i tecnici continueranno a fare analisi e rilievi così da verificare anche le condizioni di sicurezza nell’edificio.

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato con alcuni studenti, che hanno raccontato che da giorni si percepiva già una temperatura più elevata del solito al piano terra della scuola, forse collegata all’aumento dei livelli di CO 2. Il dirigente scolastico Filippo Monaco ha giudicato eccessiva l’ordinanza del sindaco, sostenendo che sarebbe stato sufficiente impedire l’accesso ad alcune zone del piano terra.

Al momento sembra che non siano stati rilevati livelli anomali di anidride carbonica e di temperatura in altre scuole nei comuni dei Campi Flegrei. Non è la prima volta comunque che una scuola viene chiusa a Pozzuoli per lo stesso problema: un anno fa era stato chiuso l’istituto magistrale “Virgilio”, che dista circa 11 chilometri dal “Petronio”. In quel periodo l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv aveva registrato concentrazioni molto elevate di anidride carbonica nei comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, e le amministrazioni locali avevano adottato una serie di provvedimenti per tutelare la salute delle persone, tra cui il divieto di accedere a interrati e seminterrati.

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