Weekly Beasts

Alcuni animali presenti nella raccolta di questa settimana sono stati fotografati in coppia: due giraffe che avvicinano le loro teste, due cammelli che mostrano i denti, due scimmie sedute su una statua del Buddha e anche due fenicotteri, uno di fronte all’altro a becchi aperti. A Gerusalemme c’è poi un gatto che guarda nell’obiettivo della fotocamera di chi lo ritrae, vicino a una fessura del Muro del Pianto, nel giorno in cui ha riaperto ai fedeli dopo un periodo di accesso limitato per la guerra in Medio Oriente; un riccio salvato da un centro veterinario e di riabilitazione per animali selvatici, a Brugelette, in Belgio; e dei falchi sacri (è il loro nome) poco prima di essere rilasciati in natura per un programma di ripopolamento in Kazakistan.