Arriva Portici, la newsletter del Post su Bologna

Bologna è una delle città italiane che compaiono più spesso fra le pagine dei quotidiani nazionali: per la “zona 30” e la “zona rossa”, per i prezzi delle case ormai altissimi, per il suo vescovo che stava per diventare papa, per le sue squadre che primeggiano in diversi sport.

Ma che città è davvero? Come stanno cambiando le sue piazze e i suoi parchi? Perché la quota di studenti universitari stranieri aumenta di anno in anno? Partirà mai, questo famigerato tram? Cos’altro si muove, a Bologna?

Per rispondere a tutte queste domande, il Post ha aperto una newsletter in cui prova a raccontare la città, un pezzetto per volta. Si chiama Portici e uscirà ogni venerdì mattina, gratis.

Portici raccoglierà le storie più interessanti successe a Bologna in settimana, con l’approccio del Post. Dentro Portici non daremo niente per scontato, cercheremo di usare le parole giuste – non scriveremo mai “tessuto urbano” – e di segnalarvi tutto quello che ci sembra interessante per capire e per vivere la città.

Il primo numero uscirà venerdì 17 aprile: puoi iscriverti qui oppure suggerirla a qualcuno che vive a Bologna e che potrebbe trovarla utile. Se invece vivi a Milano, o conosci qualcuno che ci vive, puoi consigliare Colonne, la newsletter del Post su Milano, a cui la stessa Portici è ispirata.

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