Andrea Delmastro si è dimesso

Si è dimesso Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia del governo di Giorgia Meloni, dopo giorni di polemiche per un ennesimo caso in cui è stato coinvolto: si è scoperto che fino a poco tempo fa possedeva un ristorante a Roma insieme alla figlia di una persona condannata in via definitiva per reati di mafia, e le sue giustificazioni vaghe e lacunose hanno via via aggravato la sua posizione. Martedì ha incontrato il ministro Carlo Nordio alla sede del ministero della Giustizia e con lui c’era anche Giusi Bartolozzi: è probabile che anche lei si dimetta, ma per ora non lo ha detto ufficialmente.

Delmastro è uno dei più importanti dirigenti di Fratelli d’Italia e da tempo uno dei più stretti collaboratori della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cosa che finora lo aveva sempre protetto da conseguenze sul suo ruolo istituzionale. L’ultimo caso è venuto fuori proprio negli ultimi giorni di campagna elettorale sul referendum sulla Giustizia, in cui il governo sosteneva il Sì e ha perso: non è chiaro in che misura le dimissioni di Delmastro siano legate a questo esito, anche se dopo il referendum molti avevano suggerito che il governo potesse decidere di cambiare qualcosa proprio al ministero della Giustizia, responsabile della riforma proposta al referendum.

Le ultime polemiche su Delmastro sono state innescate da un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano, in cui si diceva che fino a un mese fa Delmastro possedeva un ristorante in società insieme tra gli altri alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia. In una nota Delmastro ha fatto riferimento a questa vicenda: ha detto di aver «sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza».

I politici dell’opposizione avevano subito chiesto le sue dimissioni quando la vicenda era diventata nota la scorsa settimana, ma finora la presidente del Consiglio Giorgia Meloni le aveva escluse. Delmastro si era difeso con poche frasi, che però nei giorni scorsi erano già state in parte smentite o rese inverosimili da alcune evidenze. Meloni si era limitata a dire che ne avrebbero parlato dopo il referendum sulla riforma della magistratura, in cui lunedì ha vinto il No.

Da quando è in carica nel governo Meloni, Delmastro è stato al centro di moltissime polemiche. Due vicende in particolare avevano fatto molto discutere: la prima riguarda il cosiddetto caso Cospito, che riguardava il militante anarchico Alfredo Cospito, detenuto con il regime del 41-bis, il cosiddetto carcere duro. Un anno fa Delmastro era stato condannato in primo grado a otto mesi, con pena sospesa, per aver divulgato alcune intercettazioni di Cospito in carcere.

La seconda invece riguarda la festa di Capodanno in provincia di Biella, nel 2024, a cui Delmastro stava partecipando e in cui fu ferito un uomo con uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, deputato eletto con Fratelli d’Italia, poi espulso. Pozzolo è stato condannato per porto abusivo di armi alla fine dello scorso ottobre.

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