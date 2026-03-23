Al referendum sulla giustizia c’è una partecipazione inaspettata
L'affluenza era alta già ieri sera, al 46 per cento: tutte le notizie della giornata elettorale, man mano che arrivano
Dalle 7 di lunedì sono riaperti i seggi per il secondo giorno di votazioni del referendum sulla giustizia: chiuderanno alle 15, e da quel momento inizierà il conteggio dei voti. Si vota per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo di Giorgia Meloni e approvata dal parlamento. Il Post seguirà tutte le notizie con questo liveblog.