Al referendum sulla giustizia c’è una partecipazione inaspettata

Buongiorno, è il giorno in cui sapremo i risultati del referendum sulla riforma della magistratura, l’evento elettorale e politico più importante dell’anno, e uno dei più importanti dell’intera legislatura fin qui. Ci saranno diverse cose da dire e da spiegare a prescindere dall’esito, e noi vi accompagneremo durante questa giornata con questo liveblog e con una diretta video che si potrà seguire gratuitamente sul canale YouTube del Post.