E infine la festa di Vanity Fair

La festa della rivista Vanity Fair, che viene organizzata da più di 30 anni dopo la cerimonia degli Oscar, è la più frequentata dagli attori e dalle attrici che erano alla premiazione poco prima, con i vincitori che si presentano spesso con la statuetta in mano, come nel caso di Jessie Buckley e Michael B. Jordan, solitamente dopo aver fatto un rapido cambio d’abito. Alla festa partecipano anche persone che alla cerimonia degli Oscar non c’erano, come gli attori Connor Storrie e Hudson Williams (quelli di Heated Rivalry) o le giocatrici di hockey statunitensi Hannah Bilka e Hilary Knight, che fresche di Olimpiadi hanno portato le loro medaglie d’oro. Per il resto le foto mostrano quello che mostrano ogni anno: rari momenti di spontaneità e inventiva in mezzo a una moltitudine di calcolate pose sul segnaposto del photocall.