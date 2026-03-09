Votiamo una riforma ancora da scrivere

Con il referendum del 22 e 23 marzo decideremo se confermare o bocciare la riforma costituzionale voluta dal governo di Giorgia Meloni, per cambiare il modo in cui è organizzata la magistratura in Italia. Se vincerà il sì, sarà la prima grande riforma di questa legislatura a entrare in vigore, dopo il fallimento di quelle del premierato e dell’autonomia differenziata; se vincerà il no sarà un’occasione per le opposizioni per provare a indebolire la maggioranza. Il peso politico di questo referendum a un anno dalle prossime elezioni politiche, unita alla natura tecnica della riforma, ha trasformato la campagna per il voto in un dibattito che non rende facile farsi un’idea chiara per decidere cosa votare.

Tanti sono convinti che a questo referendum si voterà per appartenenza e non nel merito. Può darsi. Ma per chi vuole capire la riforma e le sue conseguenze prima di andare a votare, da oggi e fino al 20 marzo uscirà ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 13, una puntata speciale di Wilson dedicata al referendum con il direttore del Post Francesco Costa e con il nostro giornalista politico Valerio Valentini. Saranno puntate brevi, da un quarto d’ora circa, e saranno eccezionalmente aperte a tutti e tutte, accessibili anche senza abbonamento sull’app del Post, su Spotify e tutte le piattaforme di podcast: perché pensiamo che sia importante che più persone possano informarsi bene, su un argomento come questo.

La prima puntata speciale di Wilson è già uscita e si occupa di una cosa importante e poco raccontata: come sarà esattamente questa riforma, non lo sa ancora nessuno.

– Ascolta Wilson speciale – Una riforma ancora da scrivere

Nelle prossime puntate speciali di Wilson, Costa e Valentini proveranno a raccontare e spiegare altri aspetti della riforma, degli effetti diretti e indiretti che avrà e di come è andata la campagna per il voto fin qui. E risponderanno alle domande più diffuse tra quelle che potrete inviare anche voi.

Fino al referendum anche le puntate normali di Wilson – quelle del giovedì – saranno aperte a tutte e tutti e disponibili anche su tutte le piattaforme di podcast.

Il Post segue il referendum anche in altri modi: con un’uscita extra della newsletter Montecit., dedicata a spiegare la politica italiana e scritta anch’essa da Valerio Valentini, che di solito esce di venerdì e che invece sta arrivando anche di martedì; e lunedì 23 ci saranno un liveblog e dalle 14 una diretta video sul canale del Post su YouTube – al quale ci si può già iscrivere e attivare le notifiche – per seguire i risultati del voto.

