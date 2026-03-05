Come il Post seguirà il referendum costituzionale

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si voterà per un referendum costituzionale che chiamiamo comunemente “sulla giustizia”, ma che riguarda più esattamente il modo in cui è organizzata la magistratura in Italia: le carriere dei magistrati, i loro rapporti con i pubblici ministeri, il funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura.

La questione del referendum è importante e molto tecnica, ma il dibattito che si è formato intorno è soprattutto politico. È la più importante riforma del governo di Giorgia Meloni e sarà l’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle prossime elezioni politiche. Una vittoria del “sì” sarebbe una vittoria del governo che ha promosso la riforma; una vittoria del “no” sarebbe una vittoria delle opposizioni. Siccome non è previsto il quorum, un vincitore ci sarà: e infatti dentro la campagna elettorale è difficile trovare informazioni chiare sull’oggetto della riforma e sui suoi effetti.

Per queste ragioni al Post abbiamo deciso di occuparci di questo referendum in più modi diversi, per aiutare chi ci legge a mettere in fila le cose e farsi una propria idea sul voto.

Abbiamo già iniziato con una puntata di Wilson, il podcast di approfondimento del direttore del Post Francesco Costa, per chiarire di cosa stiamo parlando davvero, e con l’edizione speciale di Montecit., la nostra newsletter di politica curata da Valerio Valentini – alla quale puoi iscriverti qui – che in queste settimane arriva anche il martedì con approfondimenti sul referendum.

Da lunedì 9 marzo, inoltre, Wilson uscirà ogni giorno con uno speciale dedicato al referendum: saranno puntate brevi, su singoli aspetti di questa riforma da spiegare e capire meglio, proprio con Francesco Costa e Valerio Valentini. Le puntate giornaliere saranno aperte a tutte e tutti, non solo a chi ha un abbonamento: puoi già attivare le notifiche per sapere quando uscirà la prossima puntata sull’app del Post, su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast.

Infine, lunedì 23 marzo seguiremo i risultati del voto con una diretta video, oltre che con il solito liveblog sul Post sempre aggiornato. Due strumenti in più per avere tutte le notizie man mano che arrivano e tutto il contesto e le spiegazioni per capirle, e capire che conseguenze avranno. La diretta video si potrà vedere sul canale YouTube del Post, dalle 14 fino a sera: scopriremo insieme i risultati, capiremo i numeri e il loro significato, conosceremo meglio il funzionamento della giustizia e le conseguenze politiche del referendum. Iscrivendoti già ora al canale del Post e attivando le notifiche sarai certo di non perderti la diretta fin dall’inizio.

Sono un po’ di cose diverse, pensate per modi diversi di informarsi: una puntata breve al giorno, una newsletter con più spazio per spiegare, e la diretta quando arriveranno i risultati. E come al solito, articoli, approfondimenti e spiegoni sul Post, per permettere a chi voglia farlo di capire meglio su cosa si vota e farsi un’idea.