C’è stato un grosso incendio nei pressi della stazione di Glasgow, in Scozia, e tutti i treni sono stati cancellati

Domenica c’è stato un grosso incendio nei pressi della stazione di Glasgow, seconda città più grande della Scozia, nel Regno Unito. L’incendio è divampato domenica pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche, in un edificio adiacente alla stazione. L’edificio, di epoca vittoriana, è in parte crollato dopo diverse ore. Ora l’incendio è spento e le autorità dicono che non ci sono feriti.

Tutti i servizi ferroviari sono sospesi, e la società che gestisce la rete ferroviaria, la National Rail, ha detto che al momento non è possibile fare una stima di quando i servizi potranno riprendere.