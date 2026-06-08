Israele ha risposto agli attacchi dell’Iran

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Nella notte Israele ha risposto agli attacchi compiuti domenica sera dall’Iran contro il territorio israeliano. L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver «colpito obiettivi militari del regime terroristico iraniano nell’Iran occidentale e centrale». Dopodiché, nelle prime ore di lunedì, la televisione di stato iraniana ha segnalato una serie di esplosioni avvenute in tre città: Teheran, Tabriz e Isfahan. I quartieri più centrali di Teheran, secondo i media locali, non sarebbero stati colpiti.

Domenica sera l’Iran aveva attaccato Israele per la prima volta dal cessate il fuoco dello scorso aprile. L’Iran aveva presentato gli attacchi come una ritorsione contro i bombardamenti di Israele in Libano, che il regime iraniano ha sempre detto di considerare una violazione del cessate il fuoco (un altro cessate il fuoco, quello tra Israele e Libano).

Da marzo le forze armate israeliane stanno occupando e bombardando il sud del Libano, sostenendo di voler eliminare le postazioni di Hezbollah, il gruppo politico e militare sciita alleato dell’Iran. Domenica, poco prima degli attacchi iraniani, Israele aveva bombardato anche la zona a sud di Beirut, colpendo due edifici residenziali.

Nella mattinata di lunedì l’esercito israeliano ha fatto sapere che l’Iran ha lanciato una seconda serie di attacchi e dice di aver rilevato anche il lancio di un missile proveniente dallo Yemen. I sistemi di difesa aerea israeliani sono comunque entrati immediatamente in funzione intercettando la maggior parte dei missili lanciati da Teheran e che, secondo il Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa, non hanno causato né morti né feriti.

Lunedì mattina l’Iran ha annunciato di aver colpito anche alcuni «gruppi terroristici» nel Kurdistan iracheno, senza fornire ulteriori dettagli. Il Kurdistan iracheno, una regione autonoma, che ospita campi e basi di appoggio di gruppi ribelli di curdi iraniani, che Teheran definisce organizzazioni terroristiche, accusandole di essere a servizio degli interessi degli Stati Uniti o di Israele.

Durante la notte, e dopo i primi attacchi dell’Iran, l’esercito di Israele aveva alzato al massimo il livello di allerta, aggiornando le direttive per la sicurezza della popolazione civile e invitando i cittadini a rimanere vicini ai rifugi. Dopo qualche ora l’allerta è stata revocata.

Come conseguenza dell’attacco iraniano, la divisione delle forze armate israeliane che stabilisce chi può entrare nella Striscia di Gaza (COGAT) ha annunciato la chiusura di tutti i varchi che conducono dentro e fuori dal territorio fino a data da definirsi. Il COGAT l’ha presentata come una misura di sicurezza necessaria che «non avrà alcun impatto sulla situazione umanitaria» della Striscia. La chiusura riguarda tra gli altri il varco di Rafah, al confine con l’Egitto, e quello di Kerem Shalom, nel sud-est della Striscia.

Nella notte in Iran ci sono state diverse manifestazioni a sostegno del regime.