Le foto di Teheran bombardata

A Teheran, la capitale dell’Iran, diverse strade si sono trasformate in cumuli di detriti: Stati Uniti e Israele la stanno bombardando ormai da quattro giorni. Stanno venendo colpite altre decine di città nel paese, ma la maggior parte dei bombardamenti si sta concentrando proprio nella provincia di Teheran (una delle 31 del paese). I bombardamenti statunitensi e israeliani sono soprattutto sulle aree in cui ci sono infrastrutture rilevanti per il regime iraniano, ma gli attacchi stanno distruggendo vari edifici civili: sono stati distrutti edifici residenziali, ospedali e scuole, tra le altre cose.

Sono anche state uccise moltissime persone: la Mezzaluna Rossa iraniana (il corrispettivo della Croce Rossa nei paesi musulmani) ha stimato che finora gli attacchi di Stati Uniti e Israele sull’Iran abbiano ucciso 787 persone.

A Teheran, per quanto riguarda gli obiettivi legati al regime, sono stati bombardati il palazzo presidenziale, la sede del Servizio radiotelevisivo della Repubblica Islamica dell’Iran, responsabile della trasmissione delle reti nazionali, e le strutture di controllo e comando dei Guardiani della rivoluzione. I Guardiani della rivoluzione sono il potente corpo militare iraniano, diverso dall’esercito regolare, che dipende direttamente dalla Guida suprema.

