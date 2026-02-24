Nell’estrema destra polacca è spuntato un nuovo partito che ha un nome di Guerre stellari

A un anno dalle elezioni parlamentari in Polonia, nell’estrema destra polacca è nato un nuovo partito che si chiama come il secondo film della saga di Guerre stellari, Imperium Kontratakuje (L’Impero colpisce ancora, uscito nel 1980), ma che di fatto non è una forza politica nuova: è un rebranding di un altro partito che si chiamava come il primo film della saga Nowa Nadzieja (cioè “Nuova speranza”, uscito nel 1977), e che nel novembre del 2025 un tribunale aveva escluso dai registri dei partiti politici per non aveva presentato il proprio rendiconto finanziario per l’anno precedente.

La sentenza non è ancora stata eseguita, ma una possibile esclusione dal registro significherebbe che Nuova speranza non potrebbe partecipare alle prossime elezioni. Nuova speranza aveva fatto ricorso, ma in attesa del responso aveva deciso di prendere contromisure e mettersi al riparo dalla possibile esclusione. In altre parole: il vecchio partito ha usato un trucco per poter aggirare la possibile esclusione, creando un nuovo partito e poi attuando una fusione che però è soltanto una formalità.

La nascita di L’Impero colpisce ancora non è solo una storia buffa in Polonia. Nuova speranza era infatti uno dei due partiti che formavano Confederazione Libertà e Indipendenza (l’altro si chiama Movimento Nazionale), un’alleanza con idee ancora più estreme del partito di estrema destra Diritto e Giustizia che fu al governo dal 2015 al 2023, e che ora è all’opposizione. Alle ultime elezioni legislative, tenute nel 2023 e vinte da una coalizione centrista europeista, Confederazione era riuscita a far eleggere 18 parlamentari prendendo poco più del 7 per cento e diventando la seconda forza della destra polacca dopo Diritto e Giustizia.

La direzione di Nuova speranza ha votato per fondersi con L’Impero colpisce ancora durante il fine settimana, trasferendo tutti i beni del vecchio partito al nuovo. Il suo leader è Wojciech Machulski, un collaboratore di Sławomir Mentzen, presidente di Nuova speranza. La finta fusione è stata definita da Machulski «una soluzione piuttosto originale. Possiamo dire di aver aggirato il sistema».

Bartłomiej Pejo, che era il vicepresidente di Nuova speranza, prima della fusione ha detto che L’Impero colpisce ancora continuerà a fare parte di Confederazione, che oggi i sondaggi danno stabilmente al 13 per cento. Ha aggiunto che L’Impero colpisce ancora è un nome provvisorio: il nuovo partito adotterà un nome che richiama quello di Nuova speranza prima delle prossime elezioni.

