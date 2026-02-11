È stata fermata una persona sospettata di essere coinvolta nella scomparsa della madre di Savannah Guthrie

Negli Stati Uniti è stata fermata una persona sospettata di essere coinvolta nella scomparsa di Nancy Guthrie, la madre della nota giornalista televisiva Savannah Guthrie, che era stata con ogni probabilità rapita dalla sua abitazione nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Il fermo è stato compiuto poche ore dopo che l’FBI aveva diffuso due brevi video e alcune foto che mostravano una persona con un passamontagna ripresa dalla telecamera all’ingresso della casa di Guthrie, il giorno della sua scomparsa, vicino a Tucson, in Arizona. L’FBI sta conducendo una perquisizione nella casa della persona fermata, nella città di Rio Rico, in Arizona. Al momento non sono stati comunicati maggiori dettagli.

Della scomparsa si parla moltissimo negli Stati Uniti perché Savannah Guthrie è molto famosa: dal 2012 conduce la trasmissione Today su NBC, che è una delle più popolari del paese nella fascia del mattino. La madre Nancy ha problemi cardiaci, un pacemaker e prende quotidianamente dei farmaci, cosa che rende le ricerche ancora più impellenti. La figlia Savannah ha fatto appelli diretti ai rapitori, dicendo che la famiglia è pronta a trattare: sono arrivate varie richieste di riscatto, compresa una da milioni di dollari in bitcoin, ma nessuna è ritenuta davvero credibile. Si ritiene che siano perlopiù tentativi di truffa.