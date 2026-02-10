L’FBI ha diffuso dei video di una persona col passamontagna che era a casa della madre di Savannah Guthrie poco prima della sua scomparsa

Martedì l’FBI ha diffuso due brevi video e alcune foto che mostrano una persona con addosso un passamontagna ripresa dalla telecamera all’ingresso della casa di Nancy Guthrie, la madre della nota giornalista televisiva Savannah Guthrie, il giorno della sua scomparsa. È il primo sviluppo da quando Nancy Guthrie è stata con ogni probabilità rapita dalla sua abitazione nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio.

Nel filmato si vede una persona che nelle prime ore del mattino si avvicina alla telecamera e la controlla, poi la copre con delle piante raccolte nel giardino di Guthrie. Il direttore dell’FBI Kash Patel ha detto che l’uomo era armato e che finora le immagini erano state «inaccessibili». Ha aggiunto che gli agenti stanno lavorando per recuperare altro materiale che è stato compromesso per via di «una serie di fattori», inclusa la rimozione dei dispositivi di registrazione da parte delle persone che avrebbero rapito la donna. L’FBI ha offerto 50mila dollari a chiunque abbia informazioni sull’identità della persona o sul caso.

La sera del 31 gennaio Nancy Guthrie era stata invitata a cena dalla figlia maggiore che viveva poco distante e il genero l’aveva riaccompagnata a casa intorno alle 10 di sera. All’1:47 di notte, quindi già domenica, la telecamera di sicurezza della porta d’entrata era stata disattivata. Il software di sicurezza aveva rilevato la presenza di una persona in casa intorno alle 2, ma senza immagini video dalle altre telecamere. Alle 2:28 il pacemaker di Guthrie aveva perso la connessione con la app di controllo presente sul telefono cellulare: gli investigatori ritengono che questo sia il momento in cui è avvenuto l’allontanamento da casa. Il giorno dopo intorno alle 11 un amico aveva segnalato ai suoi familiari che Guthrie sarebbe dovuta andare a casa sua per guardare la messa online, ma che non si era presentata.

Il caso è molto seguito negli Stati Uniti per via della notorietà della figlia della donna scomparsa, la giornalista Savannah Guthrie, che dal 2012 conduce la trasmissione Today su NBC, una delle più popolari del paese nella fascia del mattino.

