Negli Stati Uniti si discute molto della scomparsa della madre di una famosa giornalista

Nancy Guthrie ha 84 anni e una settimana fa è scomparsa dalla sua casa nei dintorni di Tucson, Arizona, in un caso di cronaca molto seguito negli Stati Uniti. Le indagini in questi giorni indicano che con ogni probabilità è stata rapita e il caso ha assunto una rilevanza nazionale perché la figlia di Nancy, Savannah Guthrie, è una nota giornalista televisiva, conduttrice del programma del mattino Today della rete NBC.

Dopo quasi sette giorni le indagini di polizia e FBI non sembrano avere portato a molto: ci sono state richieste di riscatto, ma nessuna è stata giudicata davvero credibile. Savannah Guthrie e la famiglia hanno fatto vari appelli televisivi e della questione si è interessato anche il presidente Donald Trump.

La sera del 31 gennaio Nancy Guthrie era stata invitata a cena dalla figlia maggiore, Annie, che vive nella stessa area, Catalina Foothills, una zona residenziale vicino alle Santa Catalina Mountains, a nord di Tucson. Il genero l’aveva riaccompagnata a casa intorno alle 10 di sera. All’1:47 di notte, quindi già domenica, la telecamera di sicurezza della porta d’entrata era stata disattivata. Il software di sicurezza aveva rilevato la presenza di una persona in casa intorno alle 2, ma senza immagini video dalle altre telecamere. Alle 2:28 il pacemaker di Guthrie aveva poi perso la connessione con la app di controllo presente sul telefono cellulare: gli investigatori ritengono che questo sia il momento in cui è avvenuto l’allontanamento da casa.

Il giorno dopo intorno alle 11 un amico aveva segnalato alla famiglia che Guthrie non si era presentata a messa, una cosa ritenuta strana. La famiglia era arrivata prima di mezzogiorno alla casa, dove aveva scoperto la scomparsa e avvertito la polizia. Le ricerche erano partite quasi immediatamente, anche con droni ed elicotteri, senza risultati. Sulla porta di ingresso della casa di Guthrie era stata trovata una traccia di sangue, poi identificato come suo attraverso un test del DNA (gli investigatori non hanno comunicato di quanto sangue si tratta e non hanno fatto ipotesi sul tipo di ferita da cui proviene).

Nancy Guthrie ha problemi cardiaci, un pacemaker e prende quotidianamente dei farmaci, cosa che rende le ricerche ancora più impellenti. La figlia Savannah ha fatto appelli diretti ai rapitori, dicendo che la famiglia è pronta a trattare: sono arrivate varie richieste di riscatto, compresa una da milioni di dollari in bitcoin, ma nessuna è ritenuta davvero credibile. Si ritiene che siano perlopiù tentativi di truffa.

Savannah Guthrie ha 54 anni ed è molto famosa negli Stati Uniti: dal 2012 conduce la trasmissione Today su NBC, che è una delle più popolari del paese nella fascia del mattino. È un misto fra un programma giornalistico e uno di intrattenimento, che spesso ospita anche politici e personaggi importanti. È nata in Australia, ma si è trasferita con la famiglia in Arizona quando era bambina. Ora vive a New York e questa settimana doveva raggiungere Milano per condurre il programma dall’Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali. Non è partita e non ha partecipato alle trasmissioni per seguire le indagini e le ricerche.